Mirko Scarcella, scoperto dalla Iene, risponde su Instagram: “Non sono un truffatore, le Iene hanno manipolato la realtà” (Di giovedì 20 agosto 2020) Mirko Scarcella è l’uomo dietro al successo di grandi influencer di Instagram, come Gianluca Vacchi. L’uomo, però, è stato accusato in un video dalla nota trasmissione di Italia Uno, Le Iene, di essere un truffatore. Quindi, molte persone hanno tolto il follow sul suo profilo, oltre agli insulti che lui e la sua famiglia (tra cui un neonato) hanno ricevuto. I fatti risalgono allo scorso 16 giugno. Le Iene chiedono a una persona di chiedere informazioni e di fingersi potenziale acquirente di Mirko. Dopo 2 mesi di silenzio, l’uomo ha pubblicato un video dove spiega le sue ragioni e ha svelato punto per punto alcuni retroscena. ... Leggi su nonsolo.tv

montella5 : Mirko Scarcella, 'il guru di Indiagram' - Le Iene - _DAGOSPIA_ : MIRKO SCARCELLA VA AL CONTRATTACCO E RACCONTA LA VERA STORIA DIETRO AL SERVIZIO DELLE ‘IENE’ - _Cchiara14 : Mirko Scarcella ha sputtanato completamente le Iene. - iL_Sult4no : @alex_orlowski Vado fuori tema...ma una risposta al video pubblicato da Mirko Scarcella qualche ora fa...arriverà o no? -

mirko scarcella la vera storia del servizio delle iene

Lo stesso Gianluca Vacchi lo aveva definito un “ciarlatano” ma Scarcella aveva prontamente risposto “chiederò il diritto di replica, così vedremo chi è il vero ciarlatano“. Queste sono state le sue pa ...

