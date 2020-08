L'ex Juve e Cagliari Isla va in Brasile: ha firmato per il Flamengo (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA - Per anni Mauricio Isla è stato un punto di forza dell' Udinese , mentre non si può dire che la sua esperienza alla Juventus sia sta altrettanto positiva. Il centrocampista cileno, che ha ... Leggi su corrieredellosport

