Le vacanze patriottiche tra guerra e Covid (Di giovedì 20 agosto 2020) La Germania in allerta per il virus ricorda le estati degli anni '40: sacrifici e soldati in licenza. Anche oggi il trend è accontentarsi Leggi su quotidiano

di Roberto Giardina Difficili le vacanze quest’anno, a causa del virus. I tedeschi preferiscono restare a casa, si va sulle spiagge del Baltico invece che sull’Adriatico, o nella Foresta Nera. Oppure ...

Vacanze, Coldiretti: l'enogastronomia Made in Cuneo rimane un richiamo irresistibile

CUNEO CRONACA - Tre italiani su quattro in vacanza durante l’estate 2020 hanno scelto di ... “Si è verificata una svolta patriottica importante – dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di ...

