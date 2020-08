Bologna, cani scappano di casa e aggrediscono due bambini di 6 e 4 anni: uno è grave (Di giovedì 20 agosto 2020) Due bambini aggrediti da due cani nel Bolognese. È stato elitrasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni un bambino di 6 anni che, a San Giovanni in Persiceto nel... Leggi su ilmattino

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - "Il bambino ferito in modo più grave è stato operato in diversi punti e, dalle informazioni che ho, sembra che non sia in pericolo di vita. È stato aggredito anche al viso, ...Due bambini aggrediti da due cani nel Bolognese. È stato elitrasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni un bambino di 6 anni che, a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, è stato ...