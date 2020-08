Boga positivo al Coronavirus: il comunicato del Sassuolo (Di giovedì 20 agosto 2020) Jeremie Boga è risultato positivo al Coronavirus: il comunicato del Sassuolo sulle condizioni dell’attaccante neroverde Nuovo caso di positività al Coronavirus in Serie A. Jeremie Boga, infatti, è risultato positivo al COVID-19 dopo i test effettuati dal Sassuolo. Ecco il comunicato del club emiliano sulle condizioni dell’attaccante. comunicato – «Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il ... Leggi su calcionews24

