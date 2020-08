Atripalda, nuova stretta del sindaco Spagnuolo: obbligatorio l’uso della mascherina (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (Av) – nuova stretta da parte del sindaco, Giuseppe Spagnuolo. Nelle scorse ore la fascia tricolore della cittadina sabatina ha pubblicato una nuova ordinanza: “In via precauzionale, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, oltre a quanto già previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020, dal giorno 20 Agosto 2020 fino al 7 settembre 2020: è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) dalle ore 18,00 alle ore 01,00 su tutta l’area della Piazza Umberto I° ivi compresa la parte bassa di via Roma che va da Calata Ponte fino alla Piazza Umberto I°; è fatto obbligo di usare le protezioni ... Leggi su anteprima24

Ad Atripalda il sindaco Giuseppe Spagnuolo ha emanato un provvedimento finalizzato a ridurre il più possibile il rischio di contagio. In vigore da oggi una nuova ordinanza. In via precauzionale, al fi ...La decisione era nell’aria e nel pomeriggio di oggi è diventata ufficiale: a causa dell’aumentare dei contagi il Governo ha deciso di chiudere i locali da ballo. Ma non è tutto, la mascherina diventa ...