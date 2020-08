20 agosto 2009, il 19”19 di Usain Bolt (Di giovedì 20 agosto 2020) È il 20 agosto 2009. Otto atleti stanno aspettando lo sparo dello starter, per involarsi verso il traguardo. Tra di loro c’è anche Usain Bolt, il velocista giamaicano pronto a scrivere una nuova pagina nei libri di storia dell’atletica. Usain Bolt – IL PRECEDENTE Il mondo inizia a conoscere il nome “Usain Bolt”, alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Dopo aver vinto la finale dei 100 metri piani, il giamaicano domina anche quella dei 200, a cui si qualifica con il miglior tempo. Scattando nella corsia 5, Lightning Bolt si porta già in vantaggio all’uscita dalla curva, per poi staccare tutti sul rettilineo finale. Il mondo è impressionato dal mix di potenza e ... Leggi su sport.periodicodaily

