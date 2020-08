Roma, Almaviva: Totti gli diede la fascia, ora è il suo agente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Chissà se tre anni fa Francesco Totti immaginava di ritrovare sulla sua strada Mattia Almaviva. Il ragazzo che da oggi fa parte dell'agenzia di scouting, annuncio arrivato in mattinata, dell'ex ... Leggi su gazzetta

ArthurRichmon17 : RT @Gazzetta_it: Ricordate #Almaviva? #Totti gli diede la fascia, ora lo prende in procura #roma - Gazzetta_it : Ricordate #Almaviva? #Totti gli diede la fascia, ora lo prende in procura #roma - JEFFxDRIZZY : Mattia Almaviva @Totti @ASRomaFRA Daje Roma ????? - PagineRomaniste : Altro colpo per la CT10, #Almaviva della Roma Under 14 entra a far parte della scuderia di #Totti – FOTO #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? Dalla consegna della fascia nel giorno del suo addio ?? Oggi lo inserisce nella sua scuderia ?? Parliamo del gio… -