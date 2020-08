“Non deve abortire”. Incinta a 10 anni dopo lo stupro, scoppia enorme polemica. Sulla pelle della bimba (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un orrendo caso di violenza sessuale su una bambina riapre il dibattito sul diritto all’aborto. È successo in Brasile, nello stato di Espirito Santo, dove una bimba di appena 10 anni è rimasta Incinta dopo essere stata violentata. La piccola è stata ricoverata in un ospedale a Recife, nel nord-est del Brasile, dove l’interruzione di gravidanza sarebbe legalmente possibile. I medici di Espirito Santo, dove il fatto è avvenuto, si erano rifiutati di farla abortire a causa delle pressioni esercitate da alcuni gruppi religiosi. Di fronte all’ospedale diverse decine di donne, come riportato in un video pubblicato su Twitter dal gruppo Mulheres do Fórum De Mulheres de Pernambuco, hanno manifestato per difendere il diritto della bambina all’aborto. ... Leggi su caffeinamagazine

