Netflix sperimenta la riproduzione casuale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Netflix ha iniziato a testare una funzione dedicata agli eterni indecisi o agli utenti che amano essere sorpresi. riproduzione casuale, di questo si tratta, selezionerà programmi o film in base alla propria lista e alla cronologia e li riprodurrà sorprendendo l’utente.La piattaforma non ha ancora annunciato ufficialmente il test ma su Twitter sono comparsi molti screenshot che mostrano un nuovo pulsante nella schermata di selezione del profilo. https://twitter.com/TurnerLevison/status/1295543859141844992 Cliccando il pulsante Shuffle Play l’utente affida alla piattaforma il compito di scegliere il contenuto da vedere. Ciò vuol dire che l’algoritmo di Netflix analizzerà le preferenze del profilo, i titoli salvati nella lista, quelli visualizzati recentemente e ... Leggi su wired

Netflix prosegue i suoi lavori di sperimentazione per migliorare l’uso, la fruizione e la capacità dell’utente di scoprire tutta la profondità del proprio catalogo. E ritorna su un tema caro: il caso.Netflix ci riprova: già, perché poco più di un anno fa ha messo alla prova un pulsante di riproduzione casuale nell’app per Android, ma questa volta lo ha inserito nell’app per i dispositivi TV e funz ...