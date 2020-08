Meteo dal CALDO più forte dell’Estate. Durata, temperature (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ondata di calore e ciclone oceanico che accentuerà il richiamo di aria calda dal Sahara verso l’Italia.Eccoci prossimi all’evoluzione Meteo che era stata annunciata come la più calda dell’anno. Ma ci sono delle novità che sarà necessario monitorare giorno per giorno. Le ultime elaborazioni hanno pressoché annullato la prima ondata di calore, limitata nella sua espansione verso nord dal flusso oceanico che ha determinato temporali intensi anche sulla Toscana, e non solo nel Nord Italia. Temporali si sono avuti anche in Corsica. Inoltre, un flusso d’aria relativamente fresco è giunto dalla Francia verso la Sardegna, con un blando maestralino. Ed ecco che la prima ondata di calore non si manifesterà come era nelle attese, ma ci avvieremo verso quella che sarebbe dovuta essere la seconda ... Leggi su meteogiornale

Adnkronos : #Meteo, masse d'aria calda in arrivo dal Sahara - pasdran : RT @GazzettaDelSud: #Caldo africano, masse d'aria calda dal deserto del Sahara: in #Sicilia fino a 42° #meteo - GazzettaDelSud : #Caldo africano, masse d'aria calda dal deserto del Sahara: in #Sicilia fino a 42° #meteo - infoitinterno : Meteo, masse d'aria calda in arrivo dal Sahara - infoitinterno : Meteo: PROSSIMI GIORNI, ESCALATION del CALDO dal SAHARA, TEMPERATURE fino a 42°C. Ecco i DETTAGLI fino a Venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo dal Meteo: da Giovedì ULTIMO GRIDO AFRICANO dell'ESTATE a 42°C! Ma sarà un FUOCO di PAGLIA? Ecco la Risposta iLMeteo.it Caos 5stelle, «via Mercorelli e il simbolo»

«Trovo ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale. In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande ...

Il direttore di Inovyn: «La perdita di cloro è stata subito fermata. In campo verifiche su tutti i circuiti»

ROSIGNANO. «Si è trattato di una piccola perdita di aria clorata da un circuito dell’impianto di produzione di ipoclorito. Il problema è stato immediatamente risolto. Dopo pochi secondi la perdita è s ...

«Trovo ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale. In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande ...ROSIGNANO. «Si è trattato di una piccola perdita di aria clorata da un circuito dell’impianto di produzione di ipoclorito. Il problema è stato immediatamente risolto. Dopo pochi secondi la perdita è s ...