L’uomo di Massarosa in terapia intensiva per COVID-19 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un uomo di Massarosa rientrato da Madrid si trova ora ricoverato in terapia intensiva e ha contagiato la compagna, il padre, la madre e il fratello. Lo racconta oggi Repubblica Firenze, che spiega che lunedì però sia il trentaquattrenne che il padre, che ha 57 anni, si sono fatti portare al pronto soccorso di Viareggio. Il più giovane è stato ricoverato e trasferito alle malattie infettive di Livorno. Qui, dopo i primi accertamenti, si è deciso il trasferimento in terapia intensiva per la criticità delle condizioni di salute. L’altro invece si sarebbe inizialmente allontanato dall’ospedale perché era stanco di aspettare al pronto soccorso oppure perché non voleva essere ricoverato. I medici ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo Massarosa