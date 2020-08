Libia, la Turchia fa base a Misurata. Ecco perché è un problema anche italiano – L’analisi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alla fine, dopo mesi di interventi militari e accordi economici, Recep Tayyip Erdogan ha guadagnato il suo porto sul Mediterraneo centrale. Manca ancora la conferma ufficiale, ma stando alle più recenti informazioni è evidente che le fatiche della Turchia non potevano ambire a un risultato migliore: grazie al suo ruolo nella cacciata del generale Haftar da Tripoli, al-Sarraj ha concesso a Erdogan una base a Misurata. Al pari della capitale -ma forse ancor di più – Misurata rappresenta il punto più strategico dell’area per esercitare la propria influenza economica, militare e politica. La notizia era nell’area da mesi, ma l’accordo sarebbe arrivato dopo l’incontro tra Libia, Turchia e Qatar annunciato il 17 agosto dal ... Leggi su open.online

