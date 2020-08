Iannace su Città Spettacolo: “E’ davvero opportuno farlo in queste condizioni?” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ davvero opportuno fare Città Spettacolo in queste condizioni?” A chiederlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia, Nascenzio Iannace che precisa: “Purtroppo negli ultimi giorni stiamo assistendo a una ripresa dei contagi da covid. Solo questa mattina ne sono stati annunciati altri due nella nostra provincia: il virus c’è, e la sua presenza deve indurre a riflettere chi ha cariche istituzionali e quindi la responsabilità dei cittadini. A tal proposito credo che organizzare Città Spettacolo non sia una buona idea: il rischio contagio è aumentato e a prescindere dall’osservanza delle norme è chiaro che manifestazioni di questo tipo andrebbero evitate. Inoltre, con gli ... Leggi su anteprima24

