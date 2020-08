Donna scomparsa a Crema, la svolta: fermato un uomo per omicidio e distruzione di cadavere (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un uomo è stato fermato per l’omicidio di Sabrina Beccalli, la Donna scomparsa a Crema da quattro giorni. Nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dai carabinieri, «il procuratore capo Roberto Pellicano ha disposto il fermo di un uomo che è stato associata alla casa circondariale di Cremona», rendono noto i militari. I reati contestati sono omicidio e distruzione di cadavere. Donna scomparsa a Crema, l’auto bruciata La vittima di 39 anni, residente a Crema (Cremona), era scomparsa da quattro giorni e a oltre 48 ore dal suo silenzio l’auto era stata trovata ... Leggi su secoloditalia

Affaritaliani : Donna scomparsa nel Cremonese, un fermo per omicidio - AvvMennillo : Sabrina scomparsa a Crema: fermato un uomo, guidava l’auto della donna - Rifugianima : RT @ilmessaggeroit: Donna scomparsa a Crema, fermato un uomo per omicidio e distruzione di cadavere - SecolodItalia1 : Donna scomparsa a Crema, la svolta: fermato un uomo per omicidio e distruzione di cadavere - italiaserait : Donna scomparsa a Crema: c’è un fermo per omicidio e distruzione di cadavere -