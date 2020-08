Donna cade dal soffitto e muore in ospedale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Caduto mentre pota un albero, deceduto al Moscati 27 July 2020 Purtroppo dobbiamo raccontare una drammatica notizia proveniente da Lauro, dove una Donna ha perso la vita dopo essere caduta dal ... Leggi su avellinotoday

wam_the : Donna cade dal tetto e muore in ospedale: dramma in Irpinia - francobus100 : Famiglia di cinghiali attraversa la strada: donna in scooter ne investe uno e cade - fseviareggio : RT @iltirreno: Massa: trasportata a Cisanello con l'elisoccorso - iltirreno : Massa: trasportata a Cisanello con l'elisoccorso - Alida71458789 : @Elena81353537 @Pierino_85 La SANTANCHE': una Donna Intelligente e capace ke sarebbe da esempio se si vestirsi con… -