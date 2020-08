De Luca: “Tamponi a Capodichino per chi arriva dall’estero. Evitate viaggi già programmati” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha pubblicato un nuovo appello alla cittadinanza sulla sua pagina Facebook. “Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna. La convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili, per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità. È intollerabile la totale indifferenza a questi doveri. Tanto più nel momento in cui vengono colpiti centinaia di concittadini al di sotto dei 35 anni e alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico. Qualche esempio concreto. Un giovane di un Comune del casertano è risultato positivo dopo un viaggio in Grecia e ha ... Leggi su ilnapolista

