Coronavirus: si torna a licenziare (Di mercoledì 19 agosto 2020) Blocco dei licenziamenti più flessibileQuando si può licenziareVia libera ai licenziamenti: le interpretazioni della dottrinaBlocco dei licenziamenti più flessibiletorna su Il blocco dei licenziamenti non è venuto del tutto meno, ma, alla scadenza dei cinque mesi dalla sua introduzione, è divenuto più flessibile. Se, infatti, nella prima fase non era possibile in alcun modo procedere a recessi datoriali, collettivi o individuali, sorretti da motivi economici, oggi il licenziamento torna possibile ma solo in alcuni casi. Quando si può licenziaretorna su In particolare, in forza di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge n. 104/2020, si può procedere a licenziamento nelle seguenti ipotesi: cessazione definitiva dell'attività di ... Leggi su studiocataldi

fattoquotidiano : Coronavirus, torna da Malta e non aspetta l’esito del tampone ma va al party di Ferragosto: positivo. Caos nelle Ma… - Tg3web : Torna a salire il numero dei nuovi contagi da coronavirus, anche perché si sono fatti ventimila tamponi in più. Pre… - StudioCanu : Coronavirus: si torna a licenziare - ItaSportPress : Cagliari, torna l'incubo Coronavirus: tre giocatori positivi - - AvvCanu : Coronavirus: si torna a licenziare -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Coronavirus, torna a salire il numero dei casi a Prato Il Tirreno Coronavirus, in Germania mai così tanti contagi dal 1 maggio: 1.510. Finlandia, quarantena per alcuni arrivi da Ue. Croazia, record di casi

Mentre nel mondo i casi hanno superato i 22 milioni e le vittime le 780mila, torna così l’allarme in Europa ... con 297 nuovi casi di coronavirus individuati. È da una settimana che le infezioni fanno ...

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 19 AGOSTO/ 7 morti, +642 casi (+20mila tamponi)

«Aspettiamoci che i contagi continuino a salire, ma questo non deve allarmare: anche se dovessero arrivare a mille nuovi positivi al giorno in Italia, o anche di più. Il vero tema è il sovraccarico de ...

Mentre nel mondo i casi hanno superato i 22 milioni e le vittime le 780mila, torna così l’allarme in Europa ... con 297 nuovi casi di coronavirus individuati. È da una settimana che le infezioni fanno ...«Aspettiamoci che i contagi continuino a salire, ma questo non deve allarmare: anche se dovessero arrivare a mille nuovi positivi al giorno in Italia, o anche di più. Il vero tema è il sovraccarico de ...