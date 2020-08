Coronavirus, in Lombardia i casi tornano a sfiorare quota 100 (+91): con quasi il doppio dei tamponi. Sono 4 le vittime (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il bollettino del 19 agosto I casi in Lombardia tornano a sfiorare quota 100 dopo un calo registrato negli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore Sono +91 i nuovi casi di positività, ieri erano 50. tornano a salire anche le vittime: +4, ieri non era stato segnalato nessun decesso. Per un totale di decessi che è arrivato a quota 16.844 dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Le persone dimesse e o trasferite a domicilio Sono 79 nell’ultima giornata: 75.398 in totale. Incremento significativo nel numero di tamponi: +9.000. Ieri erano stati +5.548. Rimangono stabili le terapia intensiva: 14 in tutta la Regione. E cresce di una ... Leggi su open.online

RegLombardia : #LNews Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+71) e nessun contagio a Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio e Vare… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: crescono i nuovi contagi, ma anche tamponi: 403 positivi. Le vittime sono 5. Veneto e Lombardia testa… - fanpage : #Covid19, in Lombardia si registra un incremento di casi in tutte le province - giannileft : - nicelivingspace : RT @Libero_official: 'Con i #migranti in #Sicilia più contagi che in #Lombardia, ma nessuno pensa di fermare gli #sbarchi' #Senaldi #corona… -