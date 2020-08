Beve whisky e smette di respirare: “Mi sono svegliata intubata” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una storia che poteva avere un finale davvero tragico. La protagonista della vicenda è una giovane ragazza che dopo aver bevuto whisky ha smesso di respirare. A raccontare la sua esperienza drammatica è Hanna Lottritz, studentessa ventunenne del Nevada. Il tutto è accaduto sei mesi prima del suo ventunesimo compleanno e la ragazza ha spiegato come stava per morire. Hanna ha deciso di raccontare la sua esperienza terribile sul suo blog, al fine di provare a proteggere altri giovani come lei. Tutto ha avuto luogo durante un concerto; una bottiglia di whisky poteva risultare fatale per la ventunenne. Che come lei stessa ha rivelato, si è “svegliata intubata“. I danni causati dalla bottiglia di whisky Hanna Lottritz, scrive: “Mi sembrava di sognare, stavo ... Leggi su velvetgossip

