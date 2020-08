Bayern in finale contro il Psg. Battuto il Lione con un secco 3-0 (Di giovedì 20 agosto 2020) Doppietta di Gnabry e gol di Lewandowski. Al Bayern Monaco basta questo trisper centrare la finale della Champions League. Domenica 23 agosto la squadra allenata da Hans-Dieter Flick sfiderà il Paris Saint-Germain, che ha liquidato il Lipsia Leggi su firenzepost

