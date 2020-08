BargaJazz, concerti 'Twelve Gates' (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il programma completo è disponibile sul sito www.BargaJazz.it , per informazioni e prenotazioni: info@BargaJazz.it " Tel. 0583723860. Prevendite su https://www.liveticket.it/BargaJazz Leggi su lagazzettadelserchio

Il BargaJazz Festival 2020 proseguirà poi fino al 30 di agosto ... Alle ore 18.30, come ogni anno, previsto anche un concerto nel Duomo di S.Cristoforo con Dimitri Grechi Espinoza. In serata l’Enojazz ...

