Attese, mancate risposte e confusione: per chi rientra a Orio al Serio il tampone è un’odissea. Così molti scelgono di farlo privatamente (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Volevamo fare il tampone con l’Atsl, ma non ci davano dei tempi sicuri così ci siam dovuti rivolgere al privato”. Ogni giorno all’aeroporto Caravaggio di Orio al Serio atterrano una quindicina di voli da Spagna, Croazia, Grecia e Malta. 1700 persone che dovranno sottoporsi al tampone entro 48 ore dal loro arrivo o nelle 72 ore precedenti al loro arrivo. “Abbiamo fatto il tampone a Ibiza” spiega una signora mentre aspetta il marito “perché se aspettavamo qua in Italia, ne passava di tempo”. In tanti raccontano le difficoltà di reperire informazioni. “Il numero verde della Regione non funziona dall’estero così abbiamo dovuto chiedere ai nostri genitori di chiamare al posto nostro” racconta una ragazza. Se invece ... Leggi su ilfattoquotidiano

