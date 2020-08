Atletica – Jump Session2: Tamberi sfida i colleghi ad Ancona (Di mercoledì 19 agosto 2020) Stavolta è reale, non c’è nulla di virtuale. Il confronto è diretto, non più a distanza. È Jump Session2 la nuova idea di Gianmarco Tamberi, primatista italiano del salto in alto, che fa seguito alla Jam(p) Session di alcune settimane fa. Di diverso c’è che stavolta salteranno tutti sulla stessa pedana, ad Ancona, dalle 21.30 di venerdì, e non in collegamento da quattro località diverse. Di uguale c’è una parte del cast (Stefano Sottile e Mateusz Przybylko in primis) e la voglia di Gimbo di volare oltre i due metri e trenta, avvicinati domenica scorsa a Leverkusen (2,29) nella prima uscita del secondo “blocco” di gare della stagione all’aperto: “Ho deciso di organizzare Jump ... Leggi su sportfair

3' di lettura Ancona 19/08/2020 - Venerdì 21 agosto (ore 21:30) il Campo Italo Conti sarà il teatro della sfida, questa volta dal vivo, tra Gimbo e cinque atleti di fama internazionale come Stefano So ...

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "Dopo il lockdown ai box abbiamo messo tutto a punto e ora non vedo l'ora di gareggiare, sono carico come una molla, molto più dell'anno scorso. Mi sento in una forma stratosfe ...

