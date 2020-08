Viviana Parisi, fratture sul corpo della donna e spunta l'ipotesi dello strangolamento (Di martedì 18 agosto 2020) spunta l'ipotesi dello strangolamento come causa della morte di Viviana Parisi, la mamma trovata morta a pochi chilometri dall'autostrada Messina-Palermo, dove aveva avuto un incidente insieme al ... Leggi su leggo

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, pm: 'Dopo l'incidente era impaurita'. Proseguono ricerche di Gioele - infoitinterno : Viviana Parisi, la pista della aggressione sessuale: 'Nella zona dominano i tortoriciani, mafiosi dei pascoli' - infoitinterno : Giallo di Caronia: la morte di Viviana Parisi, la scomparsa di Gioele. Le tappe del caso - Adnkronos : #VivianaParisi, l'appello del marito: 'Aiutateci a trovare #Gioele -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi

Il Fatto Quotidiano

Disperato appello di Daniele Mondello, marito della dj morta Viviana Parisi, per trovare Gioele ancora disperso nelle campagne di Caronia. Dopo due settimane dalla scomparsa non si sa ancora nulla del ...Cronaca - Viviana Parisi sembra soffrisse 'di un disagio psichico', ma il magistrato non esclude nulla Ieri, lunedì 17 agosto, il supertestimone, un imprenditore del nord in quei giorni in vacanza con ...