Vanessa Incontrada, piccolo sgarro a tavola: una richiesta particolare (Di martedì 18 agosto 2020) Questo articolo . Vanessa Incontrada si è concessa un piccolo sgarro a tavola che ha fatto impazzire i fan: l’attrice e conduttrice non si nasconde più. La sua richiesta. Vanessa Incontrada ha pubblicato un bellissimo post in cui mostra la sua colazione a casa. La famosissima attrice e conduttrice di origine spagnola, che in queste settimane sembrerebbe avere … Leggi su youmovies

Affaritaliani : Rai batte Mediaset, a Vanessa Incontrada la prima serata - litaslife_026 : @andratuttobenee paola cortellesi, vanessa incontrada e gabriella pession - infoitcultura : Stasera in tv 16 agosto 2020, 'Non dirlo al mio capo 2' su Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale - infoitcultura : Vanessa Incontrada | Carlo Conti | “Mix di spirito toscano a sangue ispanico” - infoitcultura : Vanessa Incontrada non è pronta | Aria di crisi per l'attrice spagnola -