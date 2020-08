Usa 2020, alla convention dem parola alle donne (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo l'ex first lady Michelle Obama, fra qualche ora toccherà a Jill Tracy Biden, moglie del candidato presidente Joe. Potrebbe essere lei la prima first lady italo-americana. Stasera si capirà se ... Leggi su tg.la7

repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - repubblica : Michelle Obama regina della prima serata della convention: 'Abbiamo un presidente sbagliato'. Sanders duro: 'Incapa… - Agenzia_Ansa : #Usa2020, Michelle Obama: 'Stanno facendo di tutto per impedirci di votare'La denuncia dell'ex first lady intervenu… - repubblica : 'La Russia dietro l'elezione di Trump nel 2016': le conclusioni dell'inchiesta del Senato Usa [di ALBERTO FLORES D'… - giuliabianchi69 : Gente la cui decisione più importante che abbia mai preso è se ordinare un poke o un burrito su Just-eat in redazio… -