US Open, prima persona positiva al Covid-19 (Di martedì 18 agosto 2020) L’USTA, qualche minuto fa, ha comunicato che è stato riscontrato il primo caso di positività al Covid-19 nei test effettuati per il Western and Southern Open e per lo US Open, specificando che però non si tratta di un giocatore. L’individuo in questione, secondo quanto previsto dai protocolli, resterà in isolamento per i prossimi dieci giorni; sono, inoltre, iniziati i tracciamenti dei suoi contatti, al fine di individuare chi dovrà osservare una quarantena di quattordici giorni. Si tratta dell’unico positivo su 1.400 test effettuati a partire dal 13 agosto. Lo stesso USTA, poi, ha ricordato come stia lavorando con Atp e Wta Tour, al fine di assicurare lo svolgimento dei tornei nel massimo della sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Leggi su sportface

