Stranger Things, riprese ferme per Covid: l’attore Gaten Matarazzo consegna cibo a domicilio (Di martedì 18 agosto 2020) Gaten Matarazzo, l’amatissimo Dustin Henderson di Stranger Things, ha deciso di rimboccarsi le maniche in attesa che riapra il set della quarta stagione della serie cult di Netflix. Le riprese infatti sono sospese al momento anche a causa della pandemia. Il ben informato The Hollywood Reporter ha rivelato cosa sta facendo l’attore 17enne, in questo momento così delicato per l’America con un lockdown in corso in diversi Stati. Gaten sta lavorando per un ristorante a Long Beach Island, nel New Jersey, e consegna cibo a domicilio con la bici. Un lavoro estivo non è insolito per un adolescente, ma sicuramente lo è per una celebrità. L’attività lo tiene piuttosto impegnato e ha messo ... Leggi su ilfattoquotidiano

