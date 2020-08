Soricelli ritrova mister Mauro: “Un padre per me, Molinara ambiente giusto” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGira e rigira, impossibile stare separati. Mario Soricelli lo ha aspettato, Ciro Mauro lo ha raggiunto. Il cerchio si chiude, ancora un anno insieme. Il portiere ed il mister, accomunati dalla passione per il calcio ed una reciproca, salda, amicizia. Mario aveva già detto di si al Molinara per un altro anno, l’accordo c’era già prima dell’arrivo di Ciro Mauro, la sua permanenza non è mai stata in dubbio: ambiente sano, dirigenza top e rapporto ottimale con l’ormai ex tecnico Mino Forgione. Soricelli ha detto no a tante offerte, anche di categoria superiore. “Mi hanno contattato diverse società, ma non ci ho pensato due volte: qui si sta benissimo, è un ... Leggi su anteprima24

