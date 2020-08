Rio Ferdinand che combini? Patente ritirata per sei mesi per eccesso di velocità (Di martedì 18 agosto 2020) Brutte notizie per l'ex calciatore della Nazionale inglese e del Manchester United Rio Ferdinand. L'ex difensore, come riporta la BBC, si è visto ritirare la Patente per ben sei mesi per eccesso di velocità. Lo stesso ex giocatore aveva ammesso di aver commesso l'infrazione.Rio Ferdinand: Patente ritiratacaption id="attachment 270815" align="alignnone" width="640" Rio Ferdinand (getty images)/captionL'ex stella del Manchester United, che ora si diletta come esperto commentatore televisivo, era stato sorpreso a bordo della sua Mercedes mentre andava con un'andatura notevolemente più rapida di quella consentita. I giudici della Corte di Crawley non hanno potuto che accusarlo e ritenerlo colpevole dei fatti andati in scena lo scorso ... Leggi su itasportpress

E il giornalista brasiliano di stanza a Barcellona che diede la notizia dell’addio di Neymar nel 2017 è sicuro: “Messi ha comunicato alla dirigenza blaugrana che vuole andarsene. Due titoli che non av ...

E il giornalista brasiliano di stanza a Barcellona che diede la notizia dell'addio di Neymar nel 2017 è sicuro: "Messi ha comunicato alla dirigenza blaugrana che vuole andarsene. Due titoli che non av ...