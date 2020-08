Milan, Raiola ci prova: proposto un ex bianconero (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo un finale di stagione splendido, il Milan studia il futuro con una buona dose di ottimismo. I rossoneri hanno confermato Pioli e sono al lavoro per far rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Le pretese economiche dello svedese non sono propriamente basse, ma Maldini e Gazidis vogliono accontentare il giocatore che ha cambiato profondamente la stagione rossonera.Raiola CI prova, proposto KEAN AL Milancaption id="attachment 942415" align="alignnone" width="300" Raiola (Getty Images)/captionTra i tanti giocatori che fanno parte della scuderia di Mino Raiola c'è anche Moise Kean. Il classe 2000 dopo ottime prestazioni con la Juventus ha faticato e parecchio all'Everton e ora vorrebbe cambiare aria. Ecco quindi che l'agente si è messo subito al ... Leggi su itasportpress

