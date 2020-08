Marino-Zamuner-De Franceschi: occasione (ancora una..) riscatto a Ferrara (Di martedì 18 agosto 2020) Nella vita, spesso anche nel calcio, c’è chi ha un’altra possibilità. Persino quando alle spalle ci sono incompiute a catena. La SPAL ha fatto tris in questo senso: Pasquale Marino (il nuovo allenatore), Giorgio Zamuner (il nuovo direttore) e Ivone De Franceschi (il nuovo uomo-scouting) tre persone con la voglia di riscattarsi. Marino non brilla dalla stagione 2014-2015, era a Vicenza. Pensate: il Frosinone è andato in A dopo la sua partenza, lo Spezia potrebbe fare la stessa cosa con Italiano che ha dato una lezione a tutti. Il ritornello sarebbe: quando Marino lascia, arriva un altro e vince. Zamuner ha lasciato la sua attività di procuratore per fare il direttore, ma i disastri di Padova sono memorabili. E De Franceschi? Era ... Leggi su alfredopedulla

infoitsport : TMW - SPAL, Zamuner: 'Convinto che Marino farà divertire Ferrara e la sua tifoseria' - infoitsport : TMW - SPAL, Zamuner: 'Mister? Piace Marino. Floccari rinnova, Fares piace alla Lazio' - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Spal in pressing, Zamuner: “Marino ci piace” #empolifc - serieB123 : Spal, Zamuner: 'Su Fares è forte la Lazio. Nuovo tecnico? Ci piace Marino' - sportli26181512 : Spal, Zamuner: 'Su Fares è forte la Lazio. Nuovo tecnico? Ci piace Marino': Il ds estense: 'Floccari rinnoverà. Str… -

Ultime Notizie dalla rete : Marino Zamuner Marino-Zamuner-De Franceschi: occasione (ancora una..) riscatto a Ferrara alfredopedulla.com Pedullà: "Marino-Zamuner-De Franceschi, occasione riscatto a Ferrara"

Persino quando alle spalle ci sono incompiute a catena. La SPAL ha fatto tris in questo senso: Pasquale Marino (il nuovo allenatore), Giorgio Zamuner (il nuovo direttore) e Ivone De Franceschi (il ...

La Nuova Ferrara: "Spal, da Sala a Kragl: gli uomini di Marino"

Spal alacremente al lavoro sul mercato. Il ds Zamuner vuole regalare a Marino rinforzi di qualità per un campionato di vertice. Tra le richieste del neo tecnico degli estensi figurano il terzino sinis ...

Persino quando alle spalle ci sono incompiute a catena. La SPAL ha fatto tris in questo senso: Pasquale Marino (il nuovo allenatore), Giorgio Zamuner (il nuovo direttore) e Ivone De Franceschi (il ...Spal alacremente al lavoro sul mercato. Il ds Zamuner vuole regalare a Marino rinforzi di qualità per un campionato di vertice. Tra le richieste del neo tecnico degli estensi figurano il terzino sinis ...