Lopalco sui 5 ragazzi «in condizioni severe» ricoverati in Puglia: «Nessun mistero». Ecco la prova (Di martedì 18 agosto 2020) Più che un focolaio, in Puglia è nato un mistero attorno alla vicenda di cinque ragazzi che sarebbero stati ricoverati nei reparti di malattie infettive di Foggia e Bari per una polmonite causata dal Coronavirus. Del loro ricovero aveva dato notizia l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, che alla Gazzetta del Mezzogiorno alla vigilia di Ferragosto aveva rilanciato l’allarme sull’alto rischio anche per i più giovani di ammalarsi. Eppure di questi cinque non ci sarebbe traccia, né nei bollettini quotidiani della Regione Puglia, né agli stessi reparti citati da Lopalco, cioè a pneumologia dell’ospedale D’Avanzo e a malattie infettive dei Riuniti di Foggia. Il capo della task force sul Coronavirus della ... Leggi su open.online

