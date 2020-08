«Le ossa canine ritrovate nei campi della signora Rosy risalgono a 6/7 anni fa» (Di martedì 18 agosto 2020) La più classica legge del contrappasso ha colpito la signora Rosy, la donna che ha dato il via libera allo ‘scoop’ de Il Giornale e Libero quotidiano con l’accusa dei migranti mangiano cani. Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, ha infatti spiegato che quei pochi reperti ossei trovati all’interno dei campi di proprietà della famiglia della donna risalgono a sei/sette anni fa. Insomma, non un qualcosa di recente. Non è possibile, dunque, chiarire quali siano state le cause del decesso di quel cane che, tra l’altro, non possedeva alcuna documentazione. Ora, però, per la signora Rosy arrivano altre accuse: dai sopralluoghi dei vigili urbani sono emerse alcune costruzioni ... Leggi su giornalettismo

damy85twit : La #fabbricapadana_delle_fakenews e le brutte figure che ne conseguono... «Le ossa canine ritrovate nei campi dell… - giornalettismo : Il sindaco di #Lampedusa rivela che le 'ossa mandibolari canine' ritrovate risalgono a '6/7 anni fa'. Dal sopralluo… -

Ultime Notizie dalla rete : ossa canine Migranti mangiano cani a Lampedusa, ma le ossa sono vecchie di 7 anni Giornalettismo.com Due surfisti salvano un cane imprigionato in una grotta marina: “Stella era scomparsa da tre mesi”

Da tre mesi era scomparsa, durante una passeggiata. Svanita nel nulla. I suoi proprietari l’avevano cercata ovunque, ma alla fine si era rassegnati all’idea che fosse morta. Invece la cagnolina Stella ...

Ricerca. Un'alternativa alla chemioterapia per il trattamento del cancro negli animali e nell'uomo Featured

L'osteosarcoma, un tumore osseo comune nei cani, colpisce più di 10.000 cani negli Stati Uniti ogni anno. Mentre la chemioterapia è generalmente efficace nell'uccidere alcune delle cellule tumorali, i ...

Da tre mesi era scomparsa, durante una passeggiata. Svanita nel nulla. I suoi proprietari l’avevano cercata ovunque, ma alla fine si era rassegnati all’idea che fosse morta. Invece la cagnolina Stella ...L'osteosarcoma, un tumore osseo comune nei cani, colpisce più di 10.000 cani negli Stati Uniti ogni anno. Mentre la chemioterapia è generalmente efficace nell'uccidere alcune delle cellule tumorali, i ...