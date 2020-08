Jake Gyllenhaal e la t-shirt in beneficenza per aiutare i ristoratori in difficoltà (Di martedì 18 agosto 2020) Jake Gyllenhaal mette in vendita la t-shirt da lui ideata per aiutare i ristoratori in difficoltà a causa della pandemia globale. Jake Gyllenhaal ha un cuore d'oro, e questo lo sapevamo. Ma l'attore ha scelto di non starsene con le mani in mano, e aiutare i ristoratori che, a causa del COVID-19, ora si trovano in serie difficoltà. Come? Creando un suo design per una t-shirt, e mettendola in vendita per devolverne poi i ricavati in beneficenza. Avete presente la maglietta che doveva infilarsi Gyllenhaal durante il video dell'handstand challenge qualche mese fa? Si, ok, ma chi pensava alla maglietta in quel caso, direte voi (e avete ragione), però magari vi ci ... Leggi su movieplayer

