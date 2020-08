“Io e Can Yaman…”. Demet Ozdemir vuota il sacco: la bella ‘collega’ parla (Di martedì 18 agosto 2020) Demet Özdemir e Can Yaman stanno facendo sognare milioni di fan nella serie tv “Daydreamer – Le ali del sogno”. La loro storia, il loro rincorrersi, i baci, le fughe ed i dialoghi appassionati rappresentano tutta la complessità che si cela dietro una grande storia d’amore moderna. Ed è forse questo il segreto del successo della soap, di cui è in onda attualmente la seconda parte, fino all’11 settembre. Ma gli spettatori si chiedono se i due sono intimi anche nella vita reale. E l’attrice che interpreta Sanem Aydin, l’aspirante scrittrice innamorata del fotografo Can Divit, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che hanno mandato in visibilio gli ammiratori dei due. “Io e Can Yaman usciamo spesso insieme”. Parole che infiammano il gossip, ma dietro le quali si cela una verità ... Leggi su caffeinamagazine

