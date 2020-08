Il resort del contagio? Panico sull'isola sarda: 450 persone bloccate in quarantena (Di martedì 18 agosto 2020) La perla sarda di Santo Stefano rischia di diventare l'isola del contagio da coronavirus italiana. Nell'unico resort presente sul fazzoletto di terra dell'arcipelago della Maddalena si è registrato un caso di positività al Covid, un pianista 60enne romano lavoratore stagionale della struttura. Ora le 450 persone tra turisti e staff del villaggio sono stati sottoposte a tampone e sono in "quarantena dinamica", libere cioè di circolare ma solo sull'isoletta. Domenica scorsa il pianista ha accusato i primi sintomi: febbre, tosse, perdita di gusto e olfatto. Il medico della struttura ha riconosciuto il pericolo coronavirus e lo ha isolato in una stanza. Il pianista romano è stato quindi trasferito in sicurezza ... Leggi su liberoquotidiano

