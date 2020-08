Festa nazionale Pd a Modena, Zingaretti chiude il 13/9 (Di martedì 18 agosto 2020) BOLOGNA, 18 AGO - Scuola, economia, lavoro, sanità ed Europa per la ripartenza del Paese nell'anno della pandemia da coronavirus: saranno questi i temi portanti della Festa nazionale dell'Unità che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Festa nazionale Modena: dal 26 agosto Festa nazionale Unità del Pd a Ponte Alto: Gli appuntamenti politici, i concerti e le mostre La Gazzetta di Modena Festa dell'Unità Modena 2020, il via a Ponte Alto con oltre 50 dibattiti

Festa nazionale Pd a Modena, Zingaretti chiude il 13/9

