Elodie Instagram movenze sinuose in barca, il balletto con nonna Marise diventa virale: «Che sprint!» (Di martedì 18 agosto 2020) “Vacanze in famiglia”: è grazie ai momenti di relax con i propri cari che il profilo Instagram di Elodie si arricchisce di una scenetta destinata a diventare indimenticabile per i followers della cantante. Un’esplosione di gioia – ma anche indescrivibile bellezza – si propaga dalle due donne, essenziali e super fashion nell’abbigliamento. Due pezzi rosa quasi accennato per Elodie, costume rosso intenso e cappello di paglia per nonna Marise. Con il ritmo nel sangue, si muovono complici e sorridenti. Leggi anche >> Karina Cascella oggi giunonica in barca, dietro spunta l’ex: «Guarda un po’», fioccano le insinuazioni! Elodie Instagram: il balletto in ... Leggi su urbanpost

infoitcultura : Elodie si scatena su Instagram: bikini fluo e balletto con la nonna - blogtivvu : Elodie, in vacanza con la famiglia, balla sulla barca con nonna Marise e il video diventa virale! ?????? ??? Ti racc… - Maurizi35167444 : @Elodiedipa Elodie io adora la sua musica, però invito voi musicisti di evitare giudizi spesso non condivisibili m… - marcamoly : Cara Elodie, questa è l'Italia. Di solito in una democrazia può piacere e non piacere un cantante, può piacere e no… - isabellamisceo : Ermal sui commenti verso #elodie #ErmalMeta -