Bastoni: «Inter? Sono molto fortunato ad essere dove sono» (Di martedì 18 agosto 2020) Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha rilasciato una lunga Intervista a Cronache di Spogliatoi toccando diversi temi Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha affrontato diversi temi nella sua lunga Intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni: AMBIZIONE – «Sicuramente sono molto fortunato a essere dove sono. Conte, Marotta e Oriali sono persone che ti spingono sempre a dare il massimo e trovare quell’ambizione necessaria. La mia ambizione è quella di non fermarmi perché ho ancora tante cose su cui migliorare ma ho tutto il ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | MESSAGGIO #InterFans, è il turno di Alessandro #Bastoni! ?? #InterShakhtar #UEL #FORZAINTER ???????? - FcInterNewsit : Bastoni, messaggio d'amore all'Inter: 'Sono tifoso nerazzurro, sogno di restare qui per 20 anni e vincere il più po… - Inter : ?? | BRIVIDO 62' - Junior Moraes di testa anticipa Bastoni dentro l'area: #Handanovic riesce a respingere in qualch… - BluFox70 : RT @FcInterNewsit: Bastoni, messaggio d'amore all'Inter: 'Sono tifoso nerazzurro, sogno di restare qui per 20 anni e vincere il più possibi… - oden932 : RT @FcInterNewsit: Bastoni, messaggio d'amore all'Inter: 'Sono tifoso nerazzurro, sogno di restare qui per 20 anni e vincere il più possibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bastoni Inter Inter, simpatico siparietto tra Barella e Bastoni: “Parliamo di campioni…non di Bastoni” Sport Fanpage Siviglia – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

QUI INTER – Idee chiarissime per Conte che dovrebbe puntare sul collaudato 3-5-2 con Handanovic tra i pali, reparto arretrato formato da Godin, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di ...

Bastoni: «Inter? Sono molto fortunato ad essere dove sono»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha affrontato diversi temi nella sua lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni: AMBIZIONE – «Sicuramente sono molto ...

QUI INTER – Idee chiarissime per Conte che dovrebbe puntare sul collaudato 3-5-2 con Handanovic tra i pali, reparto arretrato formato da Godin, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di ...Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha affrontato diversi temi nella sua lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni: AMBIZIONE – «Sicuramente sono molto ...