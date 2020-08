Azzolina rassicura i presidi: 'La scuola è una priorità. Riapriamo' (Di martedì 18 agosto 2020) Il ministro dell'Istruziono chiede ai Comuni un ultimo sforzo per individuare gli spazi che mancano. Ma restano molte incertezze, sia sul protocollo da seguire in caso di contagi sia sulle date d'... Leggi su tg.la7

Il ministro dell'Istruziono chiede ai Comuni un ultimo sforzo per individuare gli spazi che mancano. Ma restano molte incertezze, sia sul protocollo da seguire in caso di contagi sia sulle date ...La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina assicura che il 14 settembre «riprenderanno ... ma il il Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, Domenico Arcuri rassicura: «saranno consegnati a ...