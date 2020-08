Traffico Roma del 17-08-2020 ore 18:00 (Di lunedì 17 agosto 2020) Luceverde Roma per ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale a San Giovanni attenzione ai cambiamenti per la viabilità sul largo Brindisi via Taranto per lavori in corso sempre per lavori chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 da via della Camilluccia a scendere sino a viale dello stadio lì sulla metro B tra ero Magliana e Laurentina attivo un servizio bus navetta al posto dei treni per lavori di rinnovo della Stazione EUR Fermi sulla linea direttissima firenze-Roma proseguono i lavori di potenziamento delle Infrastrutture tra Roma e dorte attenzione quindi alle modifiche degli orari e percorsi dei treni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it è tutto a ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-08-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Coronavirus, Lazio è la regione con più nuovi casi d’Italia: oggi sono 51 e solo a Roma e provincia

Con 51 casi di coronavirus diagnosticati, oggi il Lazio è la regione italiana che ha fatto registrare più nuovi contagi (Veneto +46, Lombardia +43). A pesare su questi numeri sono i tamponi che la Reg ...

LODI Avanzano i cantieri, in arrivo disagi

Via al rifacimento del porfido in piazza Ospitale, lavori anche per il rifacimento della rete Terna in via San Colombano Da oggi nuovi disagi alla viabilità per i cantieri. Per i lavori sulla rete ad ...

