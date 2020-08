Stateless ovvero: prima gli australiani! (Di lunedì 17 agosto 2020) Nella serie tv ideata da Cate Blanchett (Netflix) si descrive lo strazio di un campo profughi lontano, eppure così vicino After Life e la fase due del lutto " Unorthodox, la buona fede e il corpo delle donne" Leggi su espresso.repubblica

«Chiudiamo i porti», «Basta sbarchi», «I migranti arrivano e sputazzano in giro», «L’Italia in ostaggio», «Emergenza», «Allarme» e via di questo passo. Matteo Salvini, solo nel mese di maggio, è stato ...Stateless è la serie tv australiana creata per Netflix da Cate Blanchett, che interpreta in maniera ...