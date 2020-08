Quando torna Barbara D’Urso in tv? (Di lunedì 17 agosto 2020) A settembre Barbara d’Urso torna in Tv con diversi programmi sui canali Mediaset. La vedremo infatti impegnata con Live – Non è la d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Ecco tutte le date ufficiali del suo ritorno. View this post on Instagram Mare! #ferragosto #colcuore A post shared by Barbara d'Urso (@Barbaracarmelitadurso) on Aug 15, 2020 at 4:51am PDTDopo un’estate di meritata vacanza, Barbara d’Urso si prepara a tornare nei salotti di milioni di italiano. E’ stata infatti confermata, ma non avevamo dubbi, la sua conduzione di Live – Non è la d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live. E ora, finalmente, sappiamo anche ufficialmente in quali date torna ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Neon Genesis Evangelion è una serie storica e che ruota intorno a un gruppo di personaggi che stanno tentando di affrontare la misteriosa minaccia degli Angeli. Durante questa battaglia conosciamo pri ...

Ultime settimane di messa in onda, le prossime, per l’edizione estiva di quest’anno de La vita in diretta estate, condotta da Andrea Delogu in coppia con Marcello Masi, che da lunedì 29 giugno hanno p ...

