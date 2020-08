Madalina Ghenea torna single: niente matrimonio col padre di sua figlia (Di lunedì 17 agosto 2020) Un'estate da single anche per l'attrice e produttrice rumena Madalina Ghenea, che dopo aver vissuto un'importante storia d'amore con Matei Stratan, padre di sua figlia venuta alla luce 3 anni fa, ora sarebbe tornata single, a poche settimane dalle nozze tanto conclamate. In una lunga intervista a Confidenze la giovane Madalina ha quindi spiegato perché la sua ultima storia d'amore sia bruscamente finita. Il compagno, ormai ex, era uno dei rampolli delle famiglie più ricche e prestigiose di tutta la Romania. Avrebbe inciso anche la distanza, visto che Madalina è rimasta a vivere a Milano mentre il suo ex Matei sarebbe rimasto a Bucarest.Come raccontato da Madalina, quindi: "Con il ... Leggi su blogo

