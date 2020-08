La Lucarelli fa ironia sulla ferita di Gallera, ma il web la smonta: "Sulla salute non si scherza" (Di lunedì 17 agosto 2020) Mariangela Garofano Dopo il post pubblicato da Giulio Gallera, riguardo alla brutta ferita alla testa che si è procurato al mare, Selvaggia Lucarelli non si è lasciata sfuggire l'occasione di ironizzare sull'assessore, attirandosi però, diverse critiche dal web L’assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Giulio Gallera, è stato protagonista di un brutto incidente, che gli è costato una profonda ferita al capo. L’incidente è avvenuto mentre giocava a paddle a Santa Margherita Ligure, ma per fortuna le conseguenze non sono gravi. Per ringraziare lo staff medico del Pronto Soccorso di Lavagna, Gallera ha pubblicato un post su Facebook, corredato da due foto scattate in ospedale con la testa fasciata. nodo ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Lucarelli ironia Damante e Moser serata in disco senza mascherina Selvaggia Lucarelli li demolisce Gossip News Damante e Moser, serata in disco senza mascherina: Selvaggia Lucarelli li demolisce

L’ex tronista fa il dj e non ha rinunciato al suo lavoro neanche quest’anno L’altra sera in Sardegna ha messo i dischi ad un evento pieno di persone e senza distanziamento sociale Dopo la nuova ondata ...

Selvaggia Lucarelli e Sandra Amurri ai ferri corti: scoppia la lite sui social

Selvaggia Lucarelli e Sandra Amurri sono ai ferri corti. Scoppia la lite sui social tra le due ex colleghe dopo un articolo su Francesca Pascale e Paola Turci. Sandra ha commentato su Facebook: “Su Li ...

