Il sindaco di Valenzano cancella gli eventi in programma oggi e domani Tre casi di corona virus (Di lunedì 17 agosto 2020) Di Francesco Santoro: cancellati gli eventi estivi in programma a Valenzano in occasione della festa di San Rocco. A deciderlo è stato il sindaco della cittadina barese, Giampaolo Romanazzi, a causa dei contagi registrati nelle ultime ore. «Salgono a 3 i casi di coronavirus-scrive su Facebook il primo cittadino-. Anche la terza persona è rientrata dall’estero insieme ai primi due positivi già tracciati. Si era già messa in isolamento in attesa dell’esito del tampone. L’Asl ha provveduto al consueto tracciamento dei contatti e alle ulteriori verifiche previste dalla procedura. Siamo preoccupati per le possibili conseguenze sanitarie, economiche e di ordine pubblico. Abbiamo intanto ... Leggi su noinotizie

