Giro di Lombardia, Uci indaga sulla sicurezza della corsa dopo l'incidente di Schachmann (Di lunedì 17 agosto 2020) "Gli eventi del calendario Uci WorldTour sono di altissimo livello e richiedono strade completamente chiuse in ogni momento. L'Uci valuterà la possibilità di proporre reclamo alla Commissione Disciplinare nei confronti dell'organizzatore dell'evento Rcs Sport". È questo quanto si legge nella nota dell'Union Cycliste Internationale (Uci) in merito alle circostanze legate all'incidente causato da un'auto privata con il ciclista di Bora-Hansgrohe Maximilian Schachmann coinvolto. Non sono escluse sanzioni economiche e declassamento della classica italiana.

