Firenado uccide in California. In Giappone uccise migliaia di persone nel 1923 (Di lunedì 17 agosto 2020) Mentre equipaggi di vigili del fuoco e della protezione civile cercano di spegnere gli immani incendi che interessano la California, nella contea di San Diego si sono formati diversi tornado sprigionati dagli incendi. Questo fenomeno è noto alla comunità scientifica come un turbine di fuoco, sui social media sono diventati popolarmente noti come “tornado di fuoco” e “Firenado”. Ma una serie di studi nel corso degli anni hanno dimostrato che i vortici di fuoco non sono una novità. In effetti, i fenomeni sono stati documentati e temuti da più di 100 anni, secondo un articolo del 2012 sul Journal of Combustion. Un vortice di fuoco durante il Grande Incendio di Chicago del 1871, lancio assi di legno pesanti a circa 600 metri di distanza davanti all’incendio ... Leggi su meteogiornale

CorriereQ : Firenado uccide in California. In Giappone uccise migliaia di persone nel 1923 -

Ultime Notizie dalla rete : Firenado uccide Don Bucci, la frase choc: «La pedofilia non uccide nessuno, l'aborto sì» Il Messaggero